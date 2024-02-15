Путин наградил Юрия Дурова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил заместителя художественного руководителя по творческим вопросам театра «Уголок дедушки Дурова», народного артиста России Юрия Дурова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии