Боец рассказал, как боевики ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдавшимся в плен

Солдат с позывным "Тополь" рассказал о стрельбе ВСУ в спину сдавшимся в плен сослуживцамЗамкомандира штурмовой роты с позывным "Тополь" рассказал агентству ТАСС, что ВСУ перебросили поближе к Курахову мобилизованных.