Сотрудники ОМОНа помогли пресечь нелегальную миграцию в Москве

Сотрудники ОМОН "Меч" на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве оказали поддержку коллегам из Управления на транспорте (УТ) Министерства внутренних дел Российской Федерации по Центральному федеральному округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2024", направленного на борьбу с незаконная миграция.