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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Split Fiction в три раза побила рекорд онлайна It Takes Two Вышедшее недавно кооператив...

Split Fiction в три раза побила рекорд онлайна It Takes Two Вышедшее недавно кооператив...

Split Fiction в три раза побила рекорд онлайна It Takes TwoВышедшее недавно кооперативное приключение студии Hazelight Studios, Split Fiction, получило оглушительный успех среди критиков: только на MetaCritic оно набрало 91 баллЧитать дальше → источник#It_Takes_Two.

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