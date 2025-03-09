Split Fiction в три раза побила рекорд онлайна It Takes Two Вышедшее недавно кооператив...

Split Fiction в три раза побила рекорд онлайна It Takes TwoВышедшее недавно кооперативное приключение студии Hazelight Studios, Split Fiction, получило оглушительный успех среди критиков: только на MetaCritic оно набрало 91 баллЧитать дальше → источник#It_Takes_Two.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)