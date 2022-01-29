Каппадокия – три Крепости, орки, пещеры и все остальное

Как мы уже поняли, организованные туры мне показались непростительно скучными. Может это кому-то и покажется интересным, двигаться с кучкой зевак по строго намеченному маршруту, в строго запланированный период времени, к строго намеченной цели.
Как мы уже поняли, организованные туры мне показались непростительно скучными. Может это кому-то и покажется интересным, двигаться с кучкой зевак по строго намеченному маршруту, в строго запланированный период времени, к строго намеченной цели.
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