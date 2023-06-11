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"РВ": На Запорожском направлении горят американские тяжелые бронемашины MaxxPro

"РВ": На Запорожском направлении горят американские тяжелые бронемашины MaxxPro

На Запорожском направлении замечены горящие американские тяжелые бронемашины MaxxPro. Кадры пылающей техники публикует Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

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