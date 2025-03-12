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Российские военные одним снарядом поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ

Российские военные одним снарядом поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ

Российские военные 400-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 51-й армии группировки «Центр» одним снарядом «Краснополь» поразили пункт дислокации операторов дронов ВСУ на красноармейском направлении.

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