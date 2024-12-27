Отец в Абакане пришел на разборки вместо 12-летней дочки и обидел школьницу

В Абакане произошел инцидент, который привлек внимание правоохранительных органов. По информации Telegram-канала Mash Siberia, мужчина вмешался в конфликт между деттьми и теперь стал объектом полицейской проверки.
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