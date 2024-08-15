Боец ВС РФ призвал отправить на фронт депутата Милонова, предложившего жителям Курской области сражаться с ВСУ

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал жителей Курской области заключать контракты с Минобороны РФ, следует отправить на фронт, считает военнослужащий ВС РФ Александр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии