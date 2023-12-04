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Родители настороже: чем цепляет сериал «Слово пацана» и отражает ли он реальность 80-х

Родители настороже: чем цепляет сериал «Слово пацана» и отражает ли он реальность 80-х

Родители настороже: чем цепляет сериал «Слово пацана» и отражает ли он реальность 80-х Анастасия АндрееваНовый телесериал «Слово пацана», рассказывающий историю подростка, оказавшегося в одной из казанских банд в 1980-х годах, вызвал несказанное волнение не только у российской аудитории, но и среди жителей стран СНГ.

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