МИД: страны Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных России

Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных Москве. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал РИА Новости, выступили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.
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