БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Билет в один конец для Казахстана. Токаев пересёк красную линию ﻿

Билет в один конец для Казахстана. Токаев пересёк красную линию ﻿

pretty Здравствуй, дорогая русская Цивилизация.  11 сентября Минобороны Казахстана выпустило официальное сообщение с ответами на ключевые вопросы общественности.

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Комментарии
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Nata
Чертежники! Может быть пора профессиональных защитников государства послушать и дать добро на решение проблем.!
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21 час.
Владимир Негода
надо всегда помнить , что Антанта никуда не делась и не надо никогда с ними обниматься . эти сволочи обложили нас со всех сторон и еще не известно , чем вся эта кампания против России закончится ..... у коммунистов был железный занавес и это было правильное решение  и была идеология , а сейчас у нашей власти как - бы и никаких планов ни на сегодня , ни тем более  на завтра , не существует ! даже взять эпидемию ковидную , все границы открыты , растаскивайте эту гадость по стране , мрите люди , но чтобы бизнес не пострадал , это что за власть у нас такая !?
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17 час.
Zoia Goldshtab
Ох уж эти красные линии!!!!!!
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13 час.

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