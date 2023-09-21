Билет в один конец для Казахстана. Токаев пересёк красную линию ﻿

Владимир Негода

надо всегда помнить , что Антанта никуда не делась и не надо никогда с ними обниматься . эти сволочи обложили нас со всех сторон и еще не известно , чем вся эта кампания против России закончится ..... у коммунистов был железный занавес и это было правильное решение и была идеология , а сейчас у нашей власти как - бы и никаких планов ни на сегодня , ни тем более на завтра , не существует ! даже взять эпидемию ковидную , все границы открыты , растаскивайте эту гадость по стране , мрите люди , но чтобы бизнес не пострадал , это что за власть у нас такая !?