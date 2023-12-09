Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ: зачем советская звезда так поступила Ирэн ОрлонскаяНекогда известная на весь Советский Союз певица София Ротару весьма своеобразно поздравила Вооруженные Силы Украины с Днём святого Николая.
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