Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ: зачем советская звезда так поступила Ирэн ОрлонскаяНекогда известная на весь Советский Союз певица София Ротару весьма своеобразно поздравила Вооруженные Силы Украины с Днём святого Николая.