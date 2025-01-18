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"Нигде такого нет, только в Харькове тотальное унижение людей". Депутат Рады

"Нигде такого нет, только в Харькове тотальное унижение людей". Депутат Рады

Похоже, на Украине все-таки есть "свои" территории, где линия поведения одна, а есть "не свои", где можно издеваться как угодно, подразумевая.

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