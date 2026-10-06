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Агент Тюкавина: Задачи «лишь бы уехать» нет. В свое время был разговор по дортмундской «Боруссии», сейчас Шварц попросил помочь «Динамо»

Агент Тюкавина: Задачи «лишь бы уехать» нет. В свое время был разговор по дортмундской «Боруссии», сейчас Шварц попросил помочь «Динамо»

- Вы разговариваете с Константином Тюкавиным о Европе? - вопрос агенту Алексею Сафонову, представляющему интересы нападающего московского «Динамо» и сборной России.

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