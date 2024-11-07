32 килограмма рыбы изъяли у браконьера в Конаеве

Браконьером оказался житель Енбекшиказахского района, его задержали 5 ноября. Как сообщает Polisia.kz, мужчина незаконно ловил рыбу на водохранилище Капшагай, с использованием моторной лодки, несмотря на действующий запрет.
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