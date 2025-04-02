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На Московском экономическом форуме предложили ввести налог на бездетность для холостых мужчин в размере 20% от зарплаты

На Московском экономическом форуме предложили ввести налог на бездетность для холостых мужчин в размере 20% от зарплаты

Москвич Mag Разговоры о том, чтобы вернуть в Россию советскую практику налога на бездетность, ведутся давно, и каждый раз кто-нибудь из общественных или государственных деятелей предлагает новые идеи по воплощению этой задумки в жизнь.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отличная идея!!
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9 час.
Владислав Владислав
Налог на бездетность надо вводить,ч чтобы понимали, что есть ОБЯЗАННОСТИ человека!!
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9 час.
Леонид Руси
С богатых, да! С молодёжи, нет!
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6 час.
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