Дюков пойдет на новый срок главы РФС, несмотря на санкции США

Об этом «РБК Спорт» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По их словам, санкции не должны отразиться на работе РФС, и в качестве примера они привели председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова, который находится под санкциями США, но возглавляет Федерацию гимнастики России (ФГР), и на деятельности организации это не сказывается.