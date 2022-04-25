На Кубани мужчина застрелил своего знакомого и бросился в бега: его задержали спустя 25 лет

Это произошло еще 8 июля 1996 года. Однако преступника удалось задержать только сейчас. Так, в дежурную часть отдела полиции Новороссийска поступило сообщение об обнаружении тела 25-летнего местного жителя с четырьмя огнестрельными ранениями.