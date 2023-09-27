Южноафриканская группа показала пляски на похоронах в Москве

Спектаклем «Сион: Реквием по Болеро Равеля» театра танца из ЮАР «Вуяни Данс Компани» Чеховский фестиваль открыл осеннюю «вторую серию» своей мировой программы, в которой покажет 7 спектаклей трупп из Китая, Кубы, Бразилии, Аргентины, Узбекистана и Кыргызстана.