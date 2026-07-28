HR-эксперт Мурадян: поиск работы в РФ в 2026 году составляет почти полгода

На данный момент россиянам в среднем нужно около 5,5 месяца на поиск работы. Для ускорения этого процесса многие соискатели обращаются к менторам и различным экспертам, однако важно, чтобы они не советовали врать в резюме – это может ухудшить ситуацию, предупредил в беседе с НСН руководитель международного кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян.