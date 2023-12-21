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Заклятые друзья Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились

Заклятые друзья Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились

После долгих лет раздоров и непонимания телеведущие Андрей Малахов и Дима Борисов наконец-то нашли общий язык.

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