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Газета.ру

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Футболисту стало плохо во время матча в Анапе, и он умер по дороге в больницу

Футболисту стало плохо во время матча в Анапе, и он умер по дороге в больницу

Во время финального турнира Всероссийских соревнований среди команд ветеранов 60 лет и старше, который проходил в Анапе, футболисту Сергею Кукаеву стало плохо, и он умер по дороге в больницу, сообщает Telegram-канал «112».

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