Будьте осторожны! Водители предупреждают о плохой видимости на дорогах ⚡️⚡️⚡️ Во всем виноваты ПЫЛЬНЫЕ БУРИ, которые пришли в Волгоградскую область из Туркменистана.
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Будьте осторожны! Водители предупреждают о плохой видимости на дорогах ⚡️⚡️⚡️ Во всем виноваты ПЫЛЬНЫЕ БУРИ, которые пришли в Волгоградскую область из Туркменистана.