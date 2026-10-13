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Царьград

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Налоги на недвижимость и транспорт в регионе выросли на 747 млн

Налоги на недвижимость и транспорт в регионе выросли на 747 млн

В Новосибирской области сумма НДФЛ, начисленная в сводных налоговых уведомлениях, превысила 9,9 млрд рублей, а число обязанных уплатить этот налог жителей достигло 170,2 тыс.

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