Налоги на недвижимость и транспорт в регионе выросли на 747 млн

В Новосибирской области сумма НДФЛ, начисленная в сводных налоговых уведомлениях, превысила 9,9 млрд рублей, а число обязанных уплатить этот налог жителей достигло 170,2 тыс.
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