Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Больше всего беспилотников было перехвачено над Республикой Адыгея Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку Украины провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.