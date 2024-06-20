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Петербургский дневник

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Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Над регионами РФ за ночь сбили 15 украинских БПЛА

Больше всего беспилотников было перехвачено над Республикой Адыгея Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку Украины провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.

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