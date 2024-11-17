Сын Трампа: ВПК США хочет развязать мировую войну до прихода отца к власти

Владельцы предприятий ВПК Соединённых Штатов Америки и те политические деятели, которые лоббируют их интересы, надеются суметь развязать глобальный вооружённый конфликт до того момента, когда власть в стране измениться.
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