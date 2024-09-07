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Царьград

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60 млн рублей выманили мошенники у генерала КГБ

60 млн рублей выманили мошенники у генерала КГБ

Аферисты действовали по схеме о перерасчёте пенсии.Генерал КГБ Юрий Яровенко попался на удочку мошенников и отдал им 60 млн рублей.

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