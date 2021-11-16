Иногородние экс-депутаты Госдумы и их семьи «вцепились» за служебное жилье в Москве — не съезжают

Девять экс-депутатов нижней палаты российского парламента прошлого, VII созыва, которым не удалось в этом году переизбраться, всё еще не освободили служебное жилье, выданное им властями для проживания в столице при переезде из другого региона.
Девять экс-депутатов нижней палаты российского парламента прошлого, VII созыва, которым не удалось в этом году переизбраться, всё еще не освободили служебное жилье, выданное им властями для проживания в столице при переезде из другого региона.
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