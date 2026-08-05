Почему суверенный ИИ душит сам себя блокировками VPN

В августе 2023 года по всей России в мобильных сетях внезапно перестали работать OpenVPN и WireGuard — два протокола, на которых держится едва ли не весь потребительский и, по разным оценкам, около половины корпоративного VPN-трафика.
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