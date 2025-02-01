В Абхазии предложили поправки в закон «О выборах Президента»

В Абхазии предложили расширить возможности голосования на выборах президента для граждан в России. Парламент Абхазии внес законопроект, позволяющий открыть дополнительные избирательные участки в разных регионах России.
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