Споры по поводу судьбы бездомных собак не утихают

леонид рыбаков

Собака хищник хотите вы это признать или нет но это ТАК Почему то отстрел лис (переносчиков бешенства) волков .кабанов отстреливать можно а этих нельзя .И в марте хотите. не хотите. кастрируйте .начинается гон и с природой вы ни чего не сделаете . И НА ВАШИ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ИМ НА ПЛЕВАТЬ . Это не гуманность .ДАВАЙТЕ ДЕТЕЙ БЕРЕЧЬ .Или собаки ближе .Вы тогда и крыс пожалейте а они умней собак