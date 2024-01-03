Современное общество разделено на два противоборствующих лагеря, что нельзя ни при каких обстоятельствах отрицать.
Споры по поводу судьбы бездомных собак не утихают
Комментарии
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леонид рыбаков
Собака хищник хотите вы это признать или нет но это ТАК Почему то отстрел лис (переносчиков бешенства) волков .кабанов отстреливать можно а этих нельзя .И в марте хотите. не хотите. кастрируйте .начинается гон и с природой вы ни чего не сделаете . И НА ВАШИ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ ИМ НА ПЛЕВАТЬ . Это не гуманность .ДАВАЙТЕ ДЕТЕЙ БЕРЕЧЬ .Или собаки ближе .Вы тогда и крыс пожалейте а они умней собак
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