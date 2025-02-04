В Курской области расчет ударных FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ

В Курской области расчет ударных FPV-беспилотников группировки российских войск "Север" ликвидировал разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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