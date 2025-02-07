Министр обороны Сирии назвал условие сохранения военных баз РФ

Государственный служащий прокомментировал внутриполитическую ситуацию в стране. Глава оборонного ведомства САР Мархаф Абу Касра в интервью The Washington Post заявил, что Россия еще может сохранить военные базы в стране, однако власти будут исходить из того, выгодно ли это для Сирии.
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