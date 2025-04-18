Россиян предупредили об опасности пластиковых бутылок

Химические вещества, многие из которых токсичны, могут мигрировать из пластика в воду, особенно при длительном хранении, поэтому питье из пластиковых бутылок может быть опасно для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.
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