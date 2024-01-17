В Беларуси объем производства сельскохозяйственной продукции превысил 33 млрд белорусских рублей в 2023 году

Минск, 16 января /Синьхуа/ -- Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Беларуси всех категорий, среди которых сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства, а также хозяйства населения, в прошлом году составил 33,1 млрд белорусских рублей.