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Китай

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В Беларуси объем производства сельскохозяйственной продукции превысил 33 млрд белорусских рублей в 2023 году

Минск, 16 января /Синьхуа/ -- Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Беларуси всех категорий, среди которых сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства, а также хозяйства населения, в прошлом году составил 33,1 млрд белорусских рублей.

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