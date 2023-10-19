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Россиянки отказываются рожать в 20 лет: как выживать будем

Россиянки отказываются рожать в 20 лет: как выживать будем

В Петербурге падает рождаемость, и процесс идет уже не первый год. Это следует из прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026 годов, составленного Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию города (КЭПиСП).

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