«Купол Донбасса» отразила 120 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за минувшую неделю обнаружила и перехватила 120 дронов украинских боевиков над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).