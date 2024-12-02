«Купол Донбасса» отразила 120 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за минувшую неделю обнаружила и перехватила 120 дронов украинских боевиков над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии