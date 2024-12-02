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«Купол Донбасса» отразила 120 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

«Купол Донбасса» отразила 120 атак беспилотников ВСУ за прошедшую неделю

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за минувшую неделю обнаружила и перехватила 120 дронов украинских боевиков над Донецком и Макеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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