Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии возобновлена в полном объеме

Государственная нефтяная компания Ливии заявляют, что в воскресенье, 21 января, в полном объеме возобновилась добыча на ее крупнейшем нефтяном месторождении Шарара на юге страны после более чем 2-недельного перерыва после того, как протестующие заблокировали объект из-за нехватки топлива.