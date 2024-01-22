Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии возобновлена в полном объеме

Государственная нефтяная компания Ливии заявляют, что в воскресенье, 21 января, в полном объеме возобновилась добыча на ее крупнейшем нефтяном месторождении Шарара на юге страны после более чем 2-недельного перерыва после того, как протестующие заблокировали объект из-за нехватки топлива.
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