Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии возобновлена в полном объеме

Государственная нефтяная компания Ливии заявляют, что в воскресенье, 21 января, в полном объеме возобновилась добыча на ее крупнейшем нефтяном месторождении Шарара на юге страны после более чем 2-недельного перерыва после того, как протестующие заблокировали объект из-за нехватки топлива.

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