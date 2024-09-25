1. Выбираем материалы «Камин — центральный элемент моей гостиной, и я люблю украшать его красивыми сезонными композициями, используя эффектные природные элементы — ветки, засушенные цветы, свежесрезанные цветы, уникальные для каждого сезона», — говорит Келли Уизлер).
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