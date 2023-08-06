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Три человека погибли при стрельбе в Вашингтоне

Три человека погибли при стрельбе в Вашингтоне

На юго-востоке Вашингтона округа Колумбия в субботу была открыта стрельба. Согласно последней информации, которую предоставили сотрудники правоохранительных органов города, погибли три человека.

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