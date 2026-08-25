ИИ против русских солдат. Киев и Лондон задумали страшное. Для России вывод очевиден

Британия и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Лондон получит доступ к базе данных лаборатории Avenger AI Labs с информацией с поля боя, на основе которой стороны будут развивать оборонные технологии.
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