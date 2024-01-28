Певица Бритни Спирс выложила видео в прозрачном боди

Певица Бритни Спирс показала фигуру в откровенном наряде. Знаменитость выложила видео в Instagram. Перед камерой 42-летняя Бритни Спирс предстала в прозрачном боди, которое было украшено стразами и белыми цветами.
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