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Как чужой грим и выдуманные болезни помогли Юрию Чернову сыграть Сыромятникова в «Доживём до понедельника»

Как чужой грим и выдуманные болезни помогли Юрию Чернову сыграть Сыромятникова в «Доживём до понедельника»

Студент-первокурсник Юрий Чернов пришёл на Киностудию имени Горького за обычной подработкой в массовке, а ушёл с ролью, благодаря которой его узнал весь Советский Союз.

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