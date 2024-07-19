На Украине заявили о взрыве в Полтаве

Global Look Press/Martin Dziadek В Полтаве прозвучал взрыв. Об этом сообщают украинские СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на текущий момент сигналы сирен воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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