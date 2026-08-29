ИИ резко вышел из-под контроля у тысяч пользователей

РЕН ТВ Число случаев, когда системы искусственного интеллекта лгали пользователям, игнорировали их инструкции или действовали во вред их интересам резко возросло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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