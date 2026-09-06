Поддубный доложил Путину о работе ПВО Курской области

Система гражданской противовоздушной обороны Курской области ежедневно отражает атаки противника и предотвращает пролёты беспилотников вглубь страны, в ней задействованы подразделения Минобороны РФ, органы власти, добровольцы и другие структуры.
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