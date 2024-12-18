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Первая частная твердотопливная ракета Японии успешно взлетела со спутниками, но её хватило ненадолго. Миссию прервали через 10 минут после старта

Первая частная твердотопливная ракета Японии успешно взлетела со спутниками, но её хватило ненадолго. Миссию прервали через 10 минут после старта

Японская компания Space One прервала полет своей ракеты Kairos вскоре после ее успешного старта. Это вторая за девять месяцев попытка Space One стать первой в стране компанией, доставившей спутник в космос.

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