Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

914 подписчиков

Выпуск молодых офицеров из военного учебного центра УрФУ прошёл в Екатеринбурге

Выпуск молодых офицеров из военного учебного центра УрФУ прошёл в Екатеринбурге

Первое офицерское звание было присвоено около 30 военнослужащим. Молодых офицеров поздравили представители командования ЦВО и военного учебного центра, руководство УрФУ, общественные деятели и родители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх