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Орловские новости

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В Мценском районе расчистили 182 гектара сельхозземель

В Мценском районе расчистили 182 гектара сельхозземель

Участок площадью 182 гектара, арендуемый АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», был очищен от сорняков досрочно, нарушение снято с контроля Россельхознадзора.

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